США и НАТО устроили бойню на Украине Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал США и НАТО за то, что они устроили трагедию на Украине. По его словам, из недавней утечки секретных документов Пентагона стало известно, что украинские власти врут о реальном положении дел в стране.

“Там происходит бойня, устроенная США и НАТО. Одно дело, если бы там сражались обученные и прошедшие подготовку войска с соответствующим оружием”, – заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он отметил, что украинское командование отправляет солдат на передовую почти без подготовки, а также без необходимого оружия и экипировки.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее высказывал схожее мнение. По словам бывшего военного, это связано с острой нехваткой бойцов на линии соприкосновения. По мнению президента России Владимира Путина, Запад намерен продолжать конфликт с Россией до последнего украинца.