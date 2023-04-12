Donga Ilbo: Южная Корея одолжит США полмиллиона 155-миллиметровых снарядов Фото: REUTERS

Южная Корея одолжит Вашингтону около 500 тыс. боеприпасов 155-го калибра для гаубиц, которые заместят переданные ВСУ запасы Пентагона. Изначально речь шла о покупке, но Сеул согласился дать боеприпасы в долг. Об этом сообщило местное издание Donga Ilbo.

В 2022 году США и Южная Корея проводили аналогичную сделку, только тогда американцы просили 100 тыс. боеприпасов для гаубиц, а не полмиллиона, и Вашингтон был готов их покупать. Затем была ещё одна, полностью идентичная поставка артиллерийских снарядов. А теперь американцам одалживают их, и сразу в пятикратном объёме.

«Этот способ позволяет Южной Корее, сохраняя принцип непредоставления Украине летальных вооружений, добросовестно отреагировать на запрос союзника - США», - говорит источник издания.

Эти снаряды не планируется отправлять в Киев - они осядут в США, в то время как Пентагон будет присылать на Украину собственные запасы. Тем не менее, в Южной Корее сильно обеспокоены тем, что боеприпасы могут использоваться в украинском конфликте, так как страна пытается придерживаться нейтралитета.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Франция начала блокировать поставки боеприпасов для ВСУ из Евросоюза.