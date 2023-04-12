Путин заявил, что Россия продолжит осваивать космос Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин, выступая в Кремле на мероприятии, посвящённом Дню космонавтики, пообещал что Российская Федерация продолжит освоение космоса, так как от этого зависит и развитие науки, и безопасность страны.

«Россия обязательно будет осваивать космос. Мы обязательно будем работать в этом направлении», - говорит президент.

Освоение космоса, как заявил Путин, помогает развивать не только обороноспособность России, но и всю экономику в целом, а также даёт огромный толчок в продвижении науки. Такую важную отрасль страна никогда не остановит.

Ранее KP.RU сообщил о том, что у России появится собственная космическая станция, которая компенсирует проблемы с МКС из-за ухудшения политической обстановки и её срока службы. Станцию РОС начнут разрабатывать в 2024 году, а новые технологии позволят ей находиться в полной автономии, получая энергию только от солнца.