У России появится своя станция в космосе: раскрыты новые подробности о преемнице МКС

Станция РОС в собранном виде и с пристыкованными кораблями. Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» поделилась планами на станцию РОС — её должны построить даже быстрее, чем ожидалось. В какой-то момент у России даже будет две станции, как было в 1998—2001 гг., когда на орбите всё ещё летала станция «Мир», а МКС только-только начали строить. Благодаря интервью заместителя генерального конструктора РКК «Энергия» и главного конструктора Российской орбитальной станции (РОС) Владимира Кожевникова многое встало на свои места. Вот главное из заявлений.

Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников. Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

ПЕРЕХОД С МКС НА РОС — БЕЗ ПЕРЕРЫВА В ПИЛОТИРУЕМОЙ КОСМОНАВТИКЕ

«…эксплуатация российского сегмента МКС – основы нашей пилотируемой программы — подходит к завершению. Создание новой станции позволит не только сохранить уникальные компетенции и кадры, но и перейти от освоения околоземного космического пространства к его практическому целевому использованию».

Станция РОС в собранном виде и с пристыкованными кораблями. Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

«…мы полагаем, что МКС способна долетать до 2028 года. Преемницей нашего сегмента должна стать Российская орбитальная станция – РОС. Причем она должна быть создана в сроки, позволяющие избежать перерыва в российской пилотируемой космической программе. То есть до завершения эксплуатации российского сегмента МКС».

Узловой модуль, аналогичный «Причалу» с МКС, станет сердцем станции РОС. Источник: «Роскосмос Медиа»

НОВЫЙ НАКЛОН ОРБИТЫ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ

«У РОС "наклон" дойдет до 97 градусов. То есть наша станция будет находиться на солнечно-синхронной орбите, где солнечные батареи всегда освещены. Где полный обзор земной поверхности, включая арктическую зону. Причем во всех спектрах — от обычного оптического до инфракрасного и радиолокационного. Где мы будем иметь гарантированную стабильную связь с наземным комплексом управления».

Первый модуль для станции РОС — НЭМ (научно-энергетический модуль). Источник: РКК «Энергия»

ЧТО УЖЕ ГОТОВО ДЛЯ НОВОЙ СТАНЦИИ

«НЭМ (научно-энергетический модуль, прим. ред.) создавался для Международной космической станции. Решено использовать его в качестве первого блока Российской орбитальной станции».

«После научно-энергетического на орбиту отправятся узловой и шлюзовой модули. Причем планируется сделать это одним пуском, на ракете-носителе «Ангара-А5М». Узловой модуль обеспечит возможность дальнейшего развития станции, а шлюзовой – выход экипажа в открытый космос». Кожевников также добавил, что работы по созданию Российской орбитальной станции планируют начать в 2024 году, отметив необходимость летом 2023 года завершить разработку эскизного проекта.

Сравнение размеров модулей «Заря», «Наука» и НЭМ. Источник: РКК «Энергия»

На РОСе постараются создать гравитацию

«…не исключено, что один из будущих модулей на последующих этапах получит надувную оболочку. Это позволит значительно увеличить объем для хранения грузов. Увеличит и жизненное пространство космонавтов, позволит разместить центрифугу. Возможно, если кто-то из частных компаний придет с такой идеей, то безусловно, окажем поддержку».

Модуль НЭМ в сборочных цехах РКК «Энергии». Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

Владимир Кожевников говорит здесь про так называемую центрифугу малого радиуса, которую разрабатывают в Институте медико-биологических проблем. В ней можно будет создавать искусственную гравитацию. Подобная технология поможет справиться с «космической болезнью» при длительных полётах — например, в центрифуге можно будет полноценно спать, не привязывая себя к потолку.

Приборно-агрегатная часть модуля НЭМ в сборочных цехах РКК «Энергии». Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

ЧТО ИЗВЕСТНО О ТТХ

«Станция сможет принять и обеспечить всем необходимым до шести человек. Однако мы рассчитываем, что уровень автоматизации систем не потребует постоянного присутствия на борту более двух человек».

«На начальном этапе экспедиции планируется длительностью около 240 дней, а дальше они будут проводиться в формате посещения в зависимости от конкретных задач. Поэтому сразу будет оборудовано две каюты. А вот на будущих целевых модулях сможем разместить еще дополнительные. В том числе, например, для космических туристов».

Интерьер модуля НЭМ — скоро здесь появится очень много оборудования. Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

«…модули РОС будут "одеты" в своеобразную многослойную броню — противометеороидные экраны. Возможности этих экранов будут подтверждены не только расчетом, но и экспериментально».

«Российская орбитальная станция в своей полной конфигурации внешне будет чем-то напоминать станцию "Мир". Их массы также идентичны — порядка 135 тонн, в то время как текущая масса РС МКС — порядка 73 тонн».

Два типа моделей, которые готовят для станции РОС — всего их будет четыре. НЭМ, «Базовый», «Целевой» и «Производственный». Источник: Госкорпорация «Роскосмос»

С РОС — НА ЛУНУ И ДАЛЬШЕ

«…новая станция поможет отработать технологии дальних космических полетов. Рассматривается вариант сборки на РОС межпланетных экспедиционных комплексов, в том числе для полетов к Луне. Вообще, станция должна быть полигоном на околоземной орбите для всего нового в космосе».

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