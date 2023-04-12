Умер Эдуард Багиров, известный писатель и журналист

Эдуард Багиров Фото: YouTube

Известный российский писатель, журналист и радиоведущий Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, в своих социальных сетях.

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь», - пишет Симоньян.

Эдуард Исмаилович скончался в возрасте всего 47 лет.Маргарита Симоньян отметила, что Багиров был «талантливым, дерзким и даже борзым, настоящим мужиком», и заявила о намерении перечитать его работы, вспоминая пережитые вместе приключения.

Эдуард Исмаилович Багиров был ведущим на радио Sputnik, заведуя программой «Багиров против». Многим любителям литературы он известен как автор романов «Любовники», «Идеалист» и «Гастарбайтер».

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