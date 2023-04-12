Названа предварительная причина смерти писателя Эдуарда Багирова

Эдуард Багиров Фото: YouTube

Известный писатель Эдуард Багиров незадолго до смерти поступил в больницу с жалобами на жуткие боли в брюшной полости. Пятый канал сообщает, что по предварительной информации, у него могло быть внутреннее кровотечение.

На данный момент известно, что медики оценивали состояние Багирова при поступлении как тяжелое. Также источники сообщают, что в последние дни у писателя перестали работать некоторые внутренние органы. Не исключается, что Эдуард Багиров мог находиться в состоянии, близком к коме.

«Известия» со ссылкой на собственные источники сообщают, что писатель поступил в больницу еще 1 апреля. Медики застали его в тяжелом состоянии без сознания. Скончался блогер также в больнице.

Напомним, о смерти Эдуарда Багирова сообщила Маргарита Симоньян. Также RT писал, что информацию подтвердил друг писателя.

Эдуард Багиров почти 12 лет назад сбежал из родной Молдавии, где находился под домашним арестом, в Москву. С тех пор он жил в России. Известен несколькими романами, а также тем, что вместе с Сергеем Минаевым создал портал «Литпром».