Годовая инфляция в России замедлилась до 3,51 % в марте 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Март 2023 года показал в России заметное замедление темпов роста годовой инфляции. Если в феврале она составляла 10,99 %, то в марте - 3,51 %. О троекратном замедлении скорости инфляции сообщил Росстат.

В среднем цены по стране выросли за месяц на 0,37 %. Продовольственные товары подорожали, по сравнению с февральскими ценниками, на 0,14 %, и всего на 0,12 % по сравнению с показателями марта 2022 года. Цены в сфере услуг также выросли, на 0,97 % по сравнению с февралём, и на 9,73 % в годовом выражении.

Больше всего из продуктов в стране подорожали яйца - на 3,6 %. Смеси для детского питания стали дороже на 1,9 %, сахар, соки и замороженная рыба - на 1,3 %. Также традиционно дорожает икра лососевых рыб, кальмары и пшеничная мука (+1,2 %).

Ранее KP.RU сообщил о том, как поменяется стоимость куличей в России в 2023 году. Ожидается, что в среднем куличи подорожают на 5-11 %, в зависимости от региона.