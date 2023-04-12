Российский Су-27 сопроводил патрульный самолет ФРГ над Балтийским морем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский истребитель Су-27 сопроводил патрульный самолет ВМС Германии над Балтийским морем, не допустив нарушения государственной границы, сообщает Министерство обороны РФ.

«12 апреля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации P-3 Orion ВМС Германии», – сказано в Telegram-канале ведомства.

После разворота германского самолета от границы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Как отметили в Минобороны РФ, полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, судно не пересекало воздушных трасс и опасного сближения с самолетом ВМС ФРГ.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта российский истребитель Су-35 сопроводил бомбардировщики В-52 ВВС США над Балтикой.