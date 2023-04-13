ФСБ раскрыло документы о зверствах фашистов в лагере «Дулаг-205» под Сталинградом Фотохроника ТАСС

ФСБ России опубликовала архивные документы, которые сообщают о зверствах, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны в отношении советских заключенных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-205» под Сталинградом.

Кроме того, в этих документах обосновывается справедливость казни лиц из числа руководства данного лагеря.

Архивные документы размещены на сайте ФСБ в преддверии 80-летия со дня создания советской военной контрразведки «Смерш», который отмечается 19 апреля.

Напомним, 2 сентября 1943 года начальник контрразведки «Смерш» Виктор Абакумов доложил зампреду ГКО Вячеславу Молотову об освобождении советской армией немецкого пересыльного лагеря военнопленных у села Алексеевка под Сталинградом «Дулаг-205».

Как писал сайт KP.RU, 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Указанная дата, 11 апреля, связана с событиями в лагере смерти Бухенвальд, расположенном на территории Германии.

В своих мемуарах бывшие узники концлагеря сообщали, что долго готовились к восстанию, сопротивление копило силы несколько лет. В апреле 1945 года со стороны Бухенвальда шла американская дивизия. Комендатура лагеря приняла решение об эвакуации — изнуряющий пеший переход, во время которого погибли многие узники.

Лидеры сопротивления поняли, поляк Гвидон Дамазин и русский Константин Леонов 8 апреля передали радиограмму и запросили помощи у наступающих американцев. В это время повстанцы начали мятеж и захватили большую часть концентрационного лагеря. 11 апреля 1945 года в 3:15 дня в Бухенвальд наконец вошли американские солдаты и освободили оставшиеся участки лагеря.