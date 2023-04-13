РБК: швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян, которые платят налоги в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцарские банки предупреждают российских граждан о закрытии их счетов, если те не перестанут оплачивать налоги в бюджет России. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на швейцарских адвокатов, которые работали с такими клиентами, а также источник в банковском секторе Швейцарии.

Издание приводит слова управляющего партнера Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова, который заявил, что в их юридическое бюро обратилось примерно десять человек, которым на данный момент сотрудники банков звонили неофициально «с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет». Отмечается, что официальных действий пока не последовало.

Кудинов завил, что действия банков на данный момент носят выборочный характер. В юридическом бюро такие действия назвали незаконными и намерены обжаловать их, если «клиенты получат официальные письменные уведомления».

По его словам, банки якобы объясняют такое намерение тем, что российские клиенты платят налоги стране, «которая дестабилизирует ситуацию на Украине». Отмечается, на них также давят власти Швейцарии, парламентские партии, а также Государственный Секретариат по экономике (SECO), которые ужесточить контроль за исполнением антироссийских санкций.

Адвокат сообщил, что у некоторых российских клиентов в швейцарских банков уже заблокировали счета из-за налогов.

Источник в банковском секторе Швейцарии заявил РБК, что письма с подобными предупреждениями мог отправить банк UBS.

Напомним, в конце марта этого года Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза, который Брюссель ввел месяцем ранее.