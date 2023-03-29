Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза

Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный совет Швейцарии принял решение полностью присоединиться к десятому пакету санкций ЕС против России. Об этом правительство Швейцарии сообщило в среду, 29 марта 2023 года, на своем официальном сайте.

“На своем заседании 29 марта Федеральный совет принял решение ввести дальнейшие санкции против России”, – сообщили в правительстве страны. Отдельно сообщается, что департамент экономики Швейцарии утвердил санкции в отношении 120 физических и юридических лиц еще 1 марта, в данный момент в правительстве принимают остальные меры десятого пакета антироссийский ограничений.

Как сообщал сайт KP.RU, десятый пакет антироссийских санкций Евросоюз ввел 25 февраля 2023 года. Некоторые лидеры европейских стран высказывались о слабости юбилейного пакета ограничений, а Польша вовсе хотела заблокировать принятие санкций, называя их недостаточными.

Напомним, 22 марта 2023 года в Евросоюзе уже начали обсуждать новый, 11 пакет ограничений, однако конкретных мер до сих пор не обозначено. Недавно бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс отмечал, что Запад исчерпал возможности санкционного давления на Россию, и сама идея санкций полностью провалилась.