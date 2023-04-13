ВСУ при отступлении подорвали несколько многоэтажных домов в Артемовске Фото: REUTERS

Украинские военные при отступлении в западные кварталы из центра города Артемовск взрывают и поджигают многоэтажные дома для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. Об этом РИА Новости заявил один из командиров, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют подобную технику, когда осознают, что «оборона у них "проседает"».

«На отходе они (ВСУ) максимально стараются сдержать огнем наступающие группы. При отходе они просто "складывают" многоэтажные здания. Были у нас такие случаи, когда перед нами девятиэтажку "сложили"», - заявил он.

Командир также отметил, что войска ВСУ во время отступления взорвали и здание бывшей фабрики, когда туда уже намеревались заходить российские силы. По его словам, часть сооружений украинские военные подрывают горючими материалами для того, чтобы удобно было их поджечь во время отступления.

«Были моменты, когда в здание заходили, успевали их (противника) выбить, а там находилось много соломы, резины. Одно здание они успели зажечь, трудность создало нам - во-первых, в передвижении, в наблюдении», - сказал командир.

Напомним, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска взяли под контроль все административные здания в Артемовске.

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