Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Российские бойцы группировки войск «Запад» уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава 14-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, российские войска сорвали четыре попытки украинских военных провести ротацию своих подразделений на позициях в районе трех населенных пунктов: Ивановка, Ольшана, а также Стельмаховка.

Отмечается, что расчет зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» под командованием старшего лейтенанта Никиты Крысенко сбил украинский беспилотник «Фурия», который был расположен в районе населенного пункта Ильинка, а около населенного пункта Охримовки расчет гаубицы Д-20 под командованием сержанта Сергея Загустина подорвали минометный расчет ВСУ.

Напомним, на прошлой неделе, 9 апреля, на Купянском направлении российские войска уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.

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