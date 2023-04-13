Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 апреля 2023 6:17

Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали попытки украинских военных провести ротацию своих подразделений
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ на Купянском направлении

Фото: REUTERS

Российские бойцы группировки войск «Запад» уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава 14-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, российские войска сорвали четыре попытки украинских военных провести ротацию своих подразделений на позициях в районе трех населенных пунктов: Ивановка, Ольшана, а также Стельмаховка.

Отмечается, что расчет зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» под командованием старшего лейтенанта Никиты Крысенко сбил украинский беспилотник «Фурия», который был расположен в районе населенного пункта Ильинка, а около населенного пункта Охримовки расчет гаубицы Д-20 под командованием сержанта Сергея Загустина подорвали минометный расчет ВСУ.

Напомним, на прошлой неделе, 9 апреля, на Купянском направлении российские войска уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Украинцев погонят на убой обязательно. Вопрос только, где и когда (подробнее)