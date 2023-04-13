Болтон призвал пригласить в НАТО Израиль, Японию и Австралию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантическому альянсу нужно пригласить в свои ряды Израиль, Японию, Австралию, а также другие страны, которые могут внести заметный вклад в бюджет НАТО. С таким призывом выступил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей программной статье в The Wall Street Journal о внешнеполитических приоритетах следующего главы государства.

Болтон заявил о необходимости «реализовать предложение» бывшего премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара о том, чтобы сделать Североатлантический альянс «всемирным, пригласив Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям расходов НАТО на оборону».

Кроме того, экс-помощник американского лидера заявил, что Вашингтону и его союзникам нужно нарастить оборонные расходы в процентном соотношении к ВВП до значений, что были ранее во время президентства в США Рональда Рейгана. По его словам, сделать это возможно при помощи сокращения федерального бюджета в других отраслях.

Напомним, ранее Болтон заявил о проблемах США с нацбезопасностью из-за политики действующего президента США Джо Байдена, отметив, что американские страны слишком мало тратят на модернизацию армии.