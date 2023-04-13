В США заявили о невозможности переговоров России и Украины в 2023 году

Переговоры об окончании конфликтной ситуации маловероятны в этом году при любых сложившихся сценариях Фото: Александр КОЦ

В Соединенных штатах не ждут проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на оценку разведуправления американского минобороны.

«Переговоры об окончании конфликтной ситуации маловероятны в этом году при любых сложившихся сценариях», - сообщается в появившемся в сети засекреченном документе.

Также в бумагах отмечается, что данная оценка сформирована на основе информации по численности войск, вооружения и техники каждой из сторон.

Издание Washington Post обратилась за комментарием к неназванному американскому чиновнику, который, в свою очередь, сообщил, что решение о переговорах зависит от Владимира Зеленского и народа Украины.

Ранее обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его пойти на дипломатическое урегулирование конфликта до того, как он лишится последних рычагов воздействия на ситуацию.