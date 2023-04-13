«Я хотел сделать ей подарок на день рождения - похоронить в поле»: Убийца рассказал, зачем прятал тело модели в чемодане целый год

Убийца рассказал, зачем прятал тело модели в чемодане целый год. Фото: ГСУ СК России по Москве

Убийца Дмитрий Коровин назвал следствию причины, из-за которых он год хранил в чемодане тело убитой модели Гретты Ведлер.

«Дмитрий Коровин объяснял свои действия тем, что девушку он любил и не мог «выбросить ее, как какую-нибудь собачку», - рассказали следователи, отметив, что преступник не мог решиться, как и где похоронить убитую им модель.

Сообщается, что в определенный момент в голове убийцы возник план сделать Гретте «подарок» на день рождения. Мужчина начал ездить по окрестностям Липецка, где присматривал «красивое поле» для того, чтобы именно там закопать труп.

В итоге, для воплощения своего плана в жизнь, он решил перевезти чемодан с телом женщины из гаража поближе к выбранному месту, то есть в дом родителей, где выбросил на заднее сидение сломанной отцовской машины. Именно в этом месте его и нашли сотрудники Следственного комитета, а произошло это 13 марта 2022 года, в день рождения Гретты.

«Коровин сразу признал свою вину, все рассказал и показал. Сложилось впечатление, что после задержания он даже испытал некоторое облегчение», - рассказал KP.RU старший следователь Пресненского межрайонного следственного отдела следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по Москве Фаррух Сохибов.

Напомним, Коровина судили за убийство, а также мошенничество и кражу. В четверг, 13 апреля, Пресненский суд Москвы приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.