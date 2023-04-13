Глава МИД Украины призвал сделать Черное море демилитаризированными внутренними водами НАТО Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости превратить Черное море в «море НАТО», но при этом демилитаризовать эти воды.

«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское - в море НАТО... Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства на конференции по вопросам безопасности Черного моря.

Кулеба также выразил сожаления, что у западных стран нет последовательной стратегии по Черному морю, указав на то, что у Москвы она всегда была. Министр также снова заявил о планах Киева установить контроль над вошедшими в состав России регионами.

Напомним, накануне бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал пригласить в НАТО Израиль, Японию и Австралию, а также страны, способные внести заметный вклад в бюджет блока.