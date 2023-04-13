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НовостиПолитика13 апреля 2023 8:30

Глава МИД Украины призвал сделать Черное море демилитаризированными внутренними водами НАТО

Кулеба выразил сожаления, что у западных стран нет последовательной стратегии по Черному морю
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Украины призвал сделать Черное море демилитаризированными внутренними водами НАТО

Глава МИД Украины призвал сделать Черное море демилитаризированными внутренними водами НАТО

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости превратить Черное море в «море НАТО», но при этом демилитаризовать эти воды.

«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское - в море НАТО... Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства на конференции по вопросам безопасности Черного моря.

Кулеба также выразил сожаления, что у западных стран нет последовательной стратегии по Черному морю, указав на то, что у Москвы она всегда была. Министр также снова заявил о планах Киева установить контроль над вошедшими в состав России регионами.

Напомним, накануне бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал пригласить в НАТО Израиль, Японию и Австралию, а также страны, способные внести заметный вклад в бюджет блока.