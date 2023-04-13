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НовостиПолитика13 апреля 2023 9:47

ФСБ заявила о причастности Пентагона и НАТО к массированным кибератакам из Украины против России

Россия отразила более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру с начала 2022 года.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ заявила о причастности Пентагона и НАТО к массированным кибератакам из Украины против России

ФСБ заявила о причастности Пентагона и НАТО к массированным кибератакам из Украины против России

Фото: REUTERS

Пентагон и Североатлантический альянс применяют новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины. Такое заявление сделали в Центре общественных связей Федеральная служба безопасности (ЦОС ФСБ).

Российские спецслужбы намерены установить заказчиков и исполнителей кибератак, чтобы привлечь их к ответственности. Отмечается, что с начала прошлого года было выявлено свыше пяти тысяч хакерских атак, но приняты оперативные меры, которые позволили предотвратить негативные последствия для страны.

«Сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия», - сказано в заявлении ведомства.

В сообщении также отмечается намерение Вашингтона доказать, что за кибератаки отвечает только украинская хакерская группировка IT Army of Ukraine. Однако, как заявляет ФСБ, операции разрабатываются Пентагоном совместно с международными группировками, такими как Silencе и Anonymous. Отмечается, что к атакам также причастны национальные сообщества хакеров из Турции, Грузии, Польши и других стран.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили об увеличении кибератак на 80%, отметив, что если ранее целями хакеров были финансовые учреждения, то сейчас – госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения.