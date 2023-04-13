Рогов заявил о сбитом ПВО над Мелитополем украинском беспилотнике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Мелитополем в Запорожской области украинский беспилотник. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Мелитополе около 11.44 в городе прозвучал громкий объемный взрыв. Причиной взрыва стала работа ПВО. Сбит вражеский БПЛА», - написал глава администрации в Telegram-канале

Рогов также призвал жителей города сохранять спокойствие.

Напомним, неделю назад, 6 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили обстрел Мелитополь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщалось, шесть ракет были сбиты над городом системой ПВО. В результате обстрела никто не пострадал.