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НовостиПолитика6 апреля 2023 5:44

Российская система ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS

В результате обстрела города никто не пострадал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российская система ПВО сбили над Мелитополем шесть ракет HIMARS Фото: пресс-служба Минобороны России

Российская система ПВО сбили над Мелитополем шесть ракет HIMARS Фото: пресс-служба Минобороны России

Вооруженные силы Украины ночью 6 апреля обстреляли Мелитополь Запорожской области из реактивных систем залпового огня HIMARS, шесть ракет были сбиты над городом российской системой противовоздушной обороны.

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела Мелитополя в 02:03 мск 6 апреля. В результате работы российской системы ПВО сбиты все шесть ракет HIMARS, выпущенные по городу. Ущерба и жертв нет.

Напомним, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что в Мелитополе в ночь на 6 апреля прогремели не менее трех взрывов.

Ранее Рогов высказал мнение, что увеличение количества обстрелов Мелитополя ВСУ связано с потребностью Киева прощупать почву для возможного наступления на Запорожскую область.