Песков назвал патриотизмом желание жить в своей стране и делать для нее лучшее

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что патриотизмом является желание жить в своей стране, а также делать для нее все только лучшее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что патриотизмом является желание жить в своей стране, а также делать для нее все только лучшее.

По его мнению, быть патриотом, значит любить своего жениха, свою семью, рожать детей и трудиться на любимой работе.

«Работаете для того, чтобы ваша семья была здоровой, умной. И при этом хотите жить в этой стране и делать все для нее только лучшее. Не вредите ей», - сказал Песков в ходе беседы со слушателями «Мастерской новых медиа».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина добавил, что не нужно молчать, если происходит «плохое», нужно заявлять о том, что это «плохо», а хорошим нужно гордиться.

Как ранее писал сайт KP.RU, 91% жителей России называют себя патриотами. Об этом говорит опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Причем, чуть более половины граждан РФ считают себя безусловными патриотами. В Москве и Санкт-Петербурге патриотов больше, чем в целом по России, а именно 95%.

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