Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы страны от опасности Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что самое малое, что Россия может сделать для Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) – начать их восстановление, которое уже идет, но важнее всего, по его словам, оградить новые регионы страны от опасности.

«Процесс восстановления идет, и это самая маленькая толика того, что страна может сделать для новых регионов. Максимально, что должна сделать страна, - оградить новые регионы от опасности», - заявил представитель Кремля, подчеркнув, что спецоперация «будет продолжаться до победного конца».

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин заявил, что на восстановление ЛНР и ДНР уйдут «добрые недели, месяцы и годы», но подчеркнул, что Российская Федерация намерена содействовать этому процессу.