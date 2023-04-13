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НовостиПолитика13 апреля 2023 10:17

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы страны от опасности

Представитель Кремля отметил, что спецоперация «будет продолжаться до победного конца»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы страны от опасности

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы страны от опасности

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что самое малое, что Россия может сделать для Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) – начать их восстановление, которое уже идет, но важнее всего, по его словам, оградить новые регионы страны от опасности.

«Процесс восстановления идет, и это самая маленькая толика того, что страна может сделать для новых регионов. Максимально, что должна сделать страна, - оградить новые регионы от опасности», - заявил представитель Кремля, подчеркнув, что спецоперация «будет продолжаться до победного конца».

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин заявил, что на восстановление ЛНР и ДНР уйдут «добрые недели, месяцы и годы», но подчеркнул, что Российская Федерация намерена содействовать этому процессу.