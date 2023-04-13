Песков назвал консолидацию вокруг Путина главным в настроениях россиян

Песков назвал единение вокруг Путина главным в настроениях россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что общество страны показывает единение и консолидацию вокруг президента России Владимира Путина, назвав это главным в настроением российских граждан.

«Мне импонирует консолидация общества вокруг ситуации, президента, которая сейчас доминирует внутри страны», - заявил представитель Кремля.

Песков также заявил, что болезненность, а также чрезмерная эмоциональность информационной повестки дня определяются серьезностью сегодняшнего момента. Он выразил желание, «чтобы этого не было, чтобы она была более спокойной, но в такие критические моменты, наверное, это невозможно», однако главным, по его словам, остается «ощущение единения». «И это здорово», - отметил пресс-секретарь российского президента.

Как писал сайт KP.RU, Песков также назвал патриотизмом желание жить в своей стране, а также делать для нее лучшее.