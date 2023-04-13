Советник Пушилина Гагин заявил, что группировку ВСУ практически блокировали на западе Артемовска Фото: Александр КОЦ

Группировку украинских войск практически блокировали на западных окраинах Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Российские силы лишили ВСУ тыла, рассказал он на «России 24».

— Все дороги, ведущие в Артемовск, блокированы нашей артиллерией, они контролируются. И все попытки доставить продовольствие, боекомплект либо провести ротацию военнослужащих, они все безуспешны, — сообщил Гагин.

Советник Пушилина добавил, что Киев предпринимал попытки завезти в Артемовск «целые колонны» поддержки, однако их ликвидировала российская артиллерия. ВС РФ создали такую ситуацию, при которой даже отступление ВСУ из города на данный момент просто «невозможно». Украинскую группировку войск лишили тыла, несмотря на то, что рядом находится Часов Яр, отметил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы контролируют большую часть Артемовска, включая здания администрации. Украинские боевики остаются на нескольких участках в западной части города.