Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за призыв конфисковать активы РФ

Западные пользователи соцсети Twitter выразили свое недовольство по поводу обращения украинского президента Владимира Зеленского, который попросил мировых лидеров конфисковать российские активы для того, чтобы потратить их на восстановление Украины.

Так, один из пользователей напомнил, что в Украину и так направляют миллиарды. «А ему нужно больше?» - спросил он.

Другой пользователь написал, что он является американским налогоплательщиком, и, по его мнению, Киеву больше не нужно направлять «никаких денег». С ним согласился еще один комментатор, заявив, что конфликт «дорого обходится» налогоплательщикам из стран Европы и США.

По мнению пользователей Twitter, Европа не даст согласие на призыв украинского лидера, и ему пришло время задуматься о мирном соглашении.

Ранее Зеленский также подвергся критике со стороны пользователей Twitter. Их возмутило решение украинского лидера о повышении расходов на оборону на 14,5 миллиарда долларов. Комментаторы оказались недовольным тем, что президент Украины тратит средства, которые Киев получает от стран Запада.