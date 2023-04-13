Иран призвал к международному расследованию информации о биолабораториях США на Украине Фото: REUTERS

МИД Ирана призвал провести расследование сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах, сообщил представитель ведомства Насер Канаани. Тегеран считает, что учреждения представляют угрозу человечеству, а также являются нарушением международных обязательств.

Насер Канаани отметил, что сообщения о лабораториях вызывают обеспокоенность у правительства его государства.

— Эта деятельность противоречит международным обязательствам США в вопросе конвенции о запрещении биологического оружия и представляет угрозу человечеству. Необходимо беспристрастное международное расследование, — написал представитель МИД Ирана в Twitter.

Ранее Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на Украине. Сообщается, что в настоящее время на территории соседнего государства действует более 30 таких организаций. Основным заказчиком исследований выступает Пентагон. Этот факт указывает на возможные планы Вашингтона использовать американских военных против России. Кроме того, комиссия считает, что США могут разрабатывать опасные вирусы для распространения эпидемий по всему миру.