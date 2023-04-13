BBC: утечка данных Пентагона указывает на слежку США за генсеком ООН и его помощником Фото: REUTERS

Утечка секретных документов Пентагона и американских спецслужб раскрывает слежку правительства США за генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Об этом пишет BBC.

Уточняется, что США следили за Гутерришем из-за его «готовности идти навстречу интересам России». Обнаружен рад документов, которые описываю частную переписку генсека ООН и его заместителя. Документа также содержат откровенные наблюдения генерального секретаря об украинском конфликте, а также некоторых африканских лидеров.

Некоторые данные касаются зерновой сделке, которая была заключена при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года. Согласно данным, Гутерриш «настолько стремился сохранить сделку, что был готов пойти навстречу интересам России».

Кроме того, в США заявляют, что действия генсека ООН в феврале 2023 года «подорвали более широкие усилия по привлечению Москвы к ответственности», а один из высокопоставленных чиновников заявил, что организация «движет необходимость смягчить воздействие» специальной военной операции на беднейшие слои в мире.

«Это означает делать все возможное, чтобы снизить цены на продукты питания и обеспечить доступность удобрений для тех стран, которые больше всего в них нуждаются», - отметил он.

Напомним, ранее Гутерриш назвал ситуацию в мире худшей за всю его жизнь, заявив, что мир приближается к «точке невозврата».