Генсек ООН Гутерриш назвал ситуацию в мире худшей за всю его жизнь

Антониу Гутерреш Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш признался, что считает нынешнюю ситуацию в мире худшей за всю его жизнь. Соответствующее заявление прозвучало в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я не жил во время Второй мировой войны, но думаю, что мы в худшей ситуации за всю мою жизнь", - заявил Гутерреш.

По его словам, мир "приближается к точке невозврата" из-за изменения климата, но политики больше озабочены ситуацией на Украине и проблемами в экономике.

Одновременно обостряются политические разногласия, которые, в отличие от времен холодной войны, гораздо сложнее, чем просто противостояние двух блоков, у которого были четкие защитные механизмы, утверждает генсек ООН.

"Эти механизмы больше не существуют или не действуют", - подчеркнул Гутерреш.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр экономики Германии Роберт Хабек спрогнозировал возникновение новых торговых войн. Он также выразил обеспокоенность распадом мира на "частные и властные центры".

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Европа в связи с энергетической зависимостью от России попала в ужасное положение, поскольку теперь энергоресурсы для нее не будут такими же доступными. Кисида напомнил, что Япония также сильно зависит от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока, и из-за этого находится в схожей ситуации с Европой.