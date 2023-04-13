Еврокомиссия решила вернуть замороженные активы России после завершения конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка РФ после окончания украинского конфликта. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на неопубликованный документ ЕК.

Как передает издание, специалисты Еврокомиссии заявляют, что, с юридической точки зрения, активы Центробанка РФ невозможно просто передать Киеву. «Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», - передает газета, отмечая, что в Евросоюзе «приходят к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придется вернуть России».

Отмечается, что Еврокомиссия предлагает инвестировать замороженные активы Центробанка РФ в европейские государственные облигации, а проценты использовать для выплат Украине. Доходность по таким облигациям оценивается в 2,6% в год.

Однако Юридическая служба ЕС на данный момент не смогла ответить, что делать, если Евросоюз потеряет вложенные средства. Сообщается, что «при экстремальном сценарии» потери составят 4 млрд евро, но, по оценке Еврокомиссии, «риски очень низки». «Как поступить в таком случае, еще нужно прояснить», - передает издание.

Напомним, на прошлой неделе правительство Бельгии сообщило, что в 2022 году страна получила дополнительно 625 млн евро на фоне налогообложения доходов от замороженных российских активов на 250 млрд евро.