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НовостиЭкономика13 апреля 2023 11:40

Еврокомиссия решила вернуть замороженные активы России после завершения конфликта на Украине

Еврокомиссия намерена пока инвестировать замороженные активы Центробанка РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Еврокомиссия решила вернуть замороженные активы России после завершения конфликта на Украине

Еврокомиссия решила вернуть замороженные активы России после завершения конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка РФ после окончания украинского конфликта. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на неопубликованный документ ЕК.

Как передает издание, специалисты Еврокомиссии заявляют, что, с юридической точки зрения, активы Центробанка РФ невозможно просто передать Киеву. «Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», - передает газета, отмечая, что в Евросоюзе «приходят к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придется вернуть России».

Отмечается, что Еврокомиссия предлагает инвестировать замороженные активы Центробанка РФ в европейские государственные облигации, а проценты использовать для выплат Украине. Доходность по таким облигациям оценивается в 2,6% в год.

Однако Юридическая служба ЕС на данный момент не смогла ответить, что делать, если Евросоюз потеряет вложенные средства. Сообщается, что «при экстремальном сценарии» потери составят 4 млрд евро, но, по оценке Еврокомиссии, «риски очень низки». «Как поступить в таком случае, еще нужно прояснить», - передает издание.

Напомним, на прошлой неделе правительство Бельгии сообщило, что в 2022 году страна получила дополнительно 625 млн евро на фоне налогообложения доходов от замороженных российских активов на 250 млрд евро.