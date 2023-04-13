Власти Бали депортируют россиянку за фото в обнаженном виде на фоне священного эвкалипта

Власти Бали депортируют россиянку за фото в обнаженном виде на фоне священного эвакалипта Фото: REUTERS

Власти острова Бали приняли решение о депортации российской гражданки, которая сделала фото в обнаженном виде на фоне священного для местных жителей эвкалипта. Об этом в четверг, 13 апреля, заявили в иммиграционной службе Денпасара.

Уточняется, что россиянка была арестована в среду, 12 апреля. «После окончания всех процедур заинтересованное лицо должна приобрести обратный билет», - приводит портал Detik заявление главы отдела иммиграции Министерства юстиции острова Бали Бэррона Ичсана.

Напомним, в конце марта этого года власти Индонезии приняли очередное решение о депортации с острова Бали нарушителей визовых правил. Как писал сайт KP.RU, под депортацию попали 47 иностранных туристов, в том числе 13 россиян, которых власти обвиняли в нарушении условий пребывания, а также неправомерном использовании туристической визы.