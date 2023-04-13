Совет Евросоюза утвердил финансирование поставок Украине боеприпасов на один миллиард евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза утвердил решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на компенсацию стоимости боеприпасов, переданных Украине.

«Совет одобрил меру помощи на сумму один миллиард евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины», – говорится на сайте Совета ЕС.

Как уточняется в сообщении, эти средства позволят возместить государствам-членам ЕС стоимость боеприпасов, предоставленных Киеву «из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов». С учетом этой меры общая помощь ЕС Украине в рамках действия Европейского фонда мира достигла 4,6 миллиарда евро, отметили в Совете.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года Норвегия и 17 стран-членов ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов для последующих поставок Киеву, а также восстановления собственных запасов. Документ предусматривает двухлетний ускоренный план заказов 155- миллиметровых снарядов, в первую очередь необходимых ВСУ, а также долгосрочный семилетний план закупок, но уже более широкой номенклатуры боеприпасов.