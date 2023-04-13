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НовостиПолитика13 апреля 2023 12:34

Совет Евросоюза утвердил финансирование поставок Украине боеприпасов на один миллиард евро

Эти средства позволят возместить странам ЕС стоимость снарядов, предоставленных Киеву
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Совет Евросоюза утвердил финансирование поставок Украине боеприпасов на один миллиард евро

Совет Евросоюза утвердил финансирование поставок Украине боеприпасов на один миллиард евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза утвердил решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на компенсацию стоимости боеприпасов, переданных Украине.

«Совет одобрил меру помощи на сумму один миллиард евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины», – говорится на сайте Совета ЕС.

Как уточняется в сообщении, эти средства позволят возместить государствам-членам ЕС стоимость боеприпасов, предоставленных Киеву «из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов». С учетом этой меры общая помощь ЕС Украине в рамках действия Европейского фонда мира достигла 4,6 миллиарда евро, отметили в Совете.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года Норвегия и 17 стран-членов ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов для последующих поставок Киеву, а также восстановления собственных запасов. Документ предусматривает двухлетний ускоренный план заказов 155- миллиметровых снарядов, в первую очередь необходимых ВСУ, а также долгосрочный семилетний план закупок, но уже более широкой номенклатуры боеприпасов.