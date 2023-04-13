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НовостиВ мире13 апреля 2023 13:23

Вучич усомнился в целесообразности применения Сербией силы в Косово

Белград должен быть «ответственным и заботливым», подчеркнул президент Сербии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вучич усомнился в целесообразности применения Сербией силы в Косово

Вучич усомнился в целесообразности применения Сербией силы в Косово

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Применение силы со стороны Сербии на территории Косово и Метохии в настоящее время не является решением проблемы, заявил сербский президент Александар Вучич.

«Знаю, что единственная новость, которая бы вас обрадовала, это о том, что сербская армия войдет в Косово и Метохию, и знаю, что вас все остальное намного меньше интересует – лишь тогда бы вы ощутили себя в безопасности. Не думаю, что в данный момент это решение», – сказал политик в ходе встречи с косовскими сербами в городе Рашка.

По мнению Вучича, Белград не должен проводить политику потакания, а должен быть «ответственным и заботливым». Президент пообещал, что не допустит изгнания сербов с территории непризнанного Косово.

На этой неделе полиция самопровозглашенной республики обстреляла автомобиль местного серба Милана Йовановича. Мужчина был госпитализирован с ранением грудной клетки.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что Сербия и Косово согласовали шаги по нормализации отношений.