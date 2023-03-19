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НовостиПолитика18 марта 2023 23:13

Боррель: Сербия и Косово согласовали шаги по нормализации отношений

Первым шагом должно стать предоставление Приштиной права на самоуправление косовским сербам
Мария ПАВЛОВА
Жозеп Боррель рассказал, каким будет первый шаг по урегулированию ситуации между Косово и Сербией.

Жозеп Боррель рассказал, каким будет первый шаг по урегулированию ситуации между Косово и Сербией.

Фото: REUTERS

Белград и Приштина согласовали шаги по нормализации отношений. Об этом сообщил в субботу 18 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров между лидерами Косово и Сербии, посредником в которых выступал ЕС. Пресс-служба Еврокомиссии вела трансляцию заявления Борреля. Переговоры продолжались более 12 часов.

«Первым делом Косово согласилось немедленно, и я подчеркиваю, немедленно запустить переговоры в рамках диалога при посредничестве ЕС, чтобы обеспечить необходимый уровень самоуправления сербского сообщества в Косове», - сказал Боррель.

Напомним, очередное обострение ситуации между самопровозглашенным Косово и Сербией произошло в январе 2023 года, когда спецназ Косово расстрелял машину с сербами на севере республики. В результате обстрела сербской машины косовским спецназом пострадал один человек.

Как Косово провоцирует Сербию на второй конфликт с НАТО, читайте здесь на KP.RU.