Боррель: Сербия и Косово согласовали шаги по нормализации отношений

Жозеп Боррель рассказал, каким будет первый шаг по урегулированию ситуации между Косово и Сербией. Фото: REUTERS

Белград и Приштина согласовали шаги по нормализации отношений. Об этом сообщил в субботу 18 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров между лидерами Косово и Сербии, посредником в которых выступал ЕС. Пресс-служба Еврокомиссии вела трансляцию заявления Борреля. Переговоры продолжались более 12 часов.

«Первым делом Косово согласилось немедленно, и я подчеркиваю, немедленно запустить переговоры в рамках диалога при посредничестве ЕС, чтобы обеспечить необходимый уровень самоуправления сербского сообщества в Косове», - сказал Боррель.

Напомним, очередное обострение ситуации между самопровозглашенным Косово и Сербией произошло в январе 2023 года, когда спецназ Косово расстрелял машину с сербами на севере республики. В результате обстрела сербской машины косовским спецназом пострадал один человек.

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