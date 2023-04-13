FT: Макрона обвиняют в подрыве единой позиции Евросоюза по Китаю

Макрона обвиняют в подрыве единой позиции Евросоюза по Китаю Фото: REUTERS

Президента Франции Эмманюэля Макрона соотечественники из числа политиков обвиняют в подрыве единой позиции ЕС в отношении Китая, передает британская газета Financial Times. Издание приводит слова дипломата Мишеля Дюкло, который уверен, что из-за действий и слов главы государства, ко Франции теряют доверие собственные союзники.

Недовольство политика вызвало высказывание Макрона о том, что Европе не следует втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня. Аналитики считают, что действия французского президента уже подорвали единство Европы в отношении КНР.

— Макрон совершал те же ошибки в своих дипломатических усилиях с Си Цзиньпином, что и с Путиным... Президент снова отбрасывает Европу назад, а не помогает ей, — возмущается Мишель Дюкло.

В Брюсселе, не смотря на заявления Макрона, отмечают, что Евросоюз сохраняет четкую политику в отношении Китая.

Ранее французы высмеяли слова президента Франции об автономии Европы.