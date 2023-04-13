МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о присвоении активов криптовалютной биржи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МВД РФ завершило расследование первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства. В ведомстве раскрыли подробности совершенного имущественного преступления.

Бывшего системного администратора криптобирж WEX обвиняют в присвоении имущества компании World Exchange Services Pte. Ltd на общую сумму более трех млрд рублей.

По версии следствия, подозреваемый в октябре 2018 года заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юрлицу. Пользователи и собственники биржи не могли получить доступ к своим деньгам и финансовым активам. Общая сумма присвоенных средств в пересчете на рубли превысила три млрд.

Следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела.

В США в тоже время идет рассмотрение похожего дела. Соучредитель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в незаконном присвоении двух миллиардов долларов у инвесторов и клиентов. Он попытался спрятаться на Багамах, но правительство приняло решение о выдаче бизнесмена властям Штатов.