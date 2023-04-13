Президент Бразилии да Силва призвал отказаться от торговли в долларах

Президент Бразилии Лула да Силва Фото: REUTERS

Страны БРИКС должны использовать в торговле альтернативные доллару валюты, заявил президент Бразилии Лула да Силва на церемонии вступления в должность нового главы банка развития организации Дилмы Руссефф.

«Почему такой банк, как БРИКС, не может иметь валюту, которой можно финансировать торговые отношения между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими странами БРИКС? Это непросто, поскольку есть люди с плохой привычкой, потому что весь мир зависит от одной валюты», – сказал политик.

В качестве альтернативы бразильский лидер предложил использовать во взаиморасчетах национальные валюты.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин призвал отказаться от доллара, отметив, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Глава государства выступил за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки.