Путин призвал активнее использовать юани во внешней торговле: что от этого выиграет Россия и как проиграет Америка

Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле Фото: REUTERS

ДОЛЛАР В РАССЧЕТ НЕ БРАТЬ

- Во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты, - сказал Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле. - Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах.

И вот тут цифры нам в помощь. Как сообщил недавно Центробанк, доля «токсичных» валют (а таковыми теперь называют доллары и евро за то, что США и ЕС используют их для политического давления на другие страны) в расчетах за российский экспорт по итогам 2022 года упала с 87% до 48%. Рубль, наоборот, прилично подрос с 12% до 34%, а юань - с 0,5% до 16%. Если говорить об импорте, то и там доллар и евро упали ниже 50%, а юань вырос до 23%. Мир стремительно меняется на наших глазах.

Финансовый аналитик Михаил Беляев пояснил KP.RU, что каждая валюта связана с национальной экономикой и является производной от этой экономики, а не абстрактным инструментом, который живет сам по себе.

- Весь мир, в том числе и Россия, рассчитывался долларами, потому что Америка доминировала в международной торговле, - сказал эксперт. – В последние годы Китай вытеснил США с первого места, и его валюта стала более востребованной в расчетах. Вектор мирового развития переместился в восточное полушарие. Многие страны завязаны на торговле с Китаем, и им удобнее рассчитываться юанем.

В доказательство слов аналитика приведем данные Главного таможенного управления КНР. В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%. За год рекордные показатели - $190,27 млрд. Впрочем, какие доллары? В юанях это более 1,3 трлн.

ЩЕКОТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович тоже считает переход к расчету в юанях логичным в свете развития мировой экономики, но, по его словам, есть два минуса.

- Юань – пока та валюта, которая не ходит свободно по миру, - говорит он. – Например, мы получили юани за торговлю с Китаем. А нам нужно купить дополнительные поезда Сапсан или детали к ним, производимые западной компанией Siemens. Нам дают добро на сделку, и мы в ответ на товар отдаем юани. Продавец скажет: а зачем мне китайская валюта? То есть нужны будут доллары. Также и в Бразилии мы вряд ли сможем расплатиться за кофе юанями.

Второй щекотливый момент в конвертируемости юаня. С одной стороны, его можно купить, продать, обменять на другую валюту. Значит, он конвертируемый. Но, с другой, его курс находится под мощным регулированием государства. И никто не исключает курсовой перекос в пользу страны-хозяйски этой валюты. Все ли захотят вести расчеты по таким правилам? Справедливости ради отметим, что хоть курс юаня установлен директивно, он не сильно отличается от рыночного.

- Что касается расчетов за товары со странами Азии, Африки, Латинской Америки, - говорит Михаил Беляев, - то это нормально. Китай сейчас торгует со всем миром. В Африке его присутствие огромно. Он активно стал заходить на континент после развала СССР и вложил туда немало инвестиций.

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