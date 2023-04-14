Рогов заявил о «громкой ночи» с мощными взрывами в Запорожье Фото: СОЦСЕТИ

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в ночь на пятницу, 14 апреля, прозвучала серия мощных взрывов в Запорожье.

«Около 01:18 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов», - написал глава администрации в своем Telegram-канале, отметив, что эти взрывы были слышны в разных районах Запорожья, однако наиболее громко их можно было слышать в Заводском и Шевченковском районах города.

Рогов отметил, что в зависимости от района города были слышны два или три взрыва, а позже была объявлена воздушная тревога. Он также уточнил, что позже сообщат подробности случившегося.

Напомним, в начале недели, 12 апреля, российские военные уничтожили два опорных пункта украинских войск в Запорожской области, а также были уничтожены около десяти боевиков.