Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожской области. Фото: Александр КОЦ

Два опорных пункта ВСУ уничтожили российские военные в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» полковника Александра Гордеева.

По словам Гордеева, также ликвидированы до десяти украинских боевиков и сбиты три беспилотных летательных аппарата. Два из них сбиты огнем из стрелкового оружия, уточнил он.

«На Южно-Донецком направлении вооруженные силы отразили ракетный удар противника, сбив два снаряда HIMARS с помощью ЗРК С-300 и «Бук», - добавил он.

Напомним, в России создали дистанционно управляемый комплекс «Робоснайпер». В ближайшее время система прибудет на испытания в войска.

Как писал сайт KP.RU, киевский режим продолжает демонстрировать циничность и жестокость по отношению к собственным солдатам, кидая в Артёмовск совершенно неподготовленных солдат, ради того чтобы вывести из города оставшиеся основные силы.

О ситуации в этом населенном пункте рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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