WP: подозреваемый в утечке данных Пентагона считал конфликт России и Украины удручающим Фото: REUTERS

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС Соединенных Штатов Джек Даглас Тейшейра, подозреваемый в обнародовании секретных данных Пентагона, считал «удручающими» конфликт между Россией и Украиной. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как отмечается, журналисты издания поговорили со знакомыми подозреваемого, которые читали сообщения, опубликованные им в Discord. Один из друзей военного заявил, что тот стал выкладывать секретные данные на сервере примерно в феврале прошлого года сразу после начала проведения специальной военной операции России на Украине.

Друг подозреваемого также заявил, что он считал «удручающими» боевые действия между военными России и Украины, полагая, что у этих двух стран «должно быть больше общего, чем того, что их разделяет». Военный также считал, что, публикуя секретные данные, он просвещает своих друзей.

Напомним, днем ранее, 13 апреля, Федеральное бюро расследований (ФБР) провело арест военнослужащего Тейшейра, которого подозревают в публикации секретных данных военной разведки США. Как сообщал Fox News, задержание проводилось в жилом доме в городе Норт-Дайтон в штате Массачусетс.