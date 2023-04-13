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НовостиВ мире13 апреля 2023 18:50

ФБР арестовало подозреваемого в публикации секретных документов Пентагона

Fox News: ФБР арестовало подозреваемого в публикации секретных документов Пентагона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ФБР арестовало подозреваемого в публикации секретных документов Пентагона

ФБР арестовало подозреваемого в публикации секретных документов Пентагона

Фото: REUTERS

Федеральное бюро расследований арестовало военнослужащего Национальной гвардии ВВС Соединенных Штатов, подозреваемого в публикации секретных документов военной разведки США.

Как передает Fox News, задержание военного проводилось в жилом доме в городе Норт-Дайтон в штате Массачусетс.

Ранее стало известно, что секретные документы Пентагона выложил в Интернет, предположительно, военнослужащий ВВС Нацгвардии США 21-летний Джек Тейшейра. Как пишет The New York Times, он является лидером небольшой игровой онлайн-группы, в распоряжение которой в течение нескольких последних месяцев оказались секретные файлы военной разведки США.

Напомним, 7 апреля Минобороны США начало расследование утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец отмечал, что из тайных недр военного ведомства США в соцсети выпорхнула целая стая документов с грифом «совершенно секретно».