Российский боец заявил, что ВСУ обороняют Артемовск «живыми щитами» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский боец назвал происходящие в Артемовске настоящей мясорубкой, указав на то, что командование украинских войск приняло решение обойтись без подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обороне, используя людей в качестве «живого щита».

«Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть», - приводит РИА Новости слова российского бойца.

Другой боец считает, что большие потери украинской армии связаны с нехваткой личного состава ВСУ, а также неумением правильно расставить силы.

Напомним, днем ранее, 13 апреля, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что группировку украинских войск почти блокировали на западных окраинах Артемовска, отметив также, что на данный момент российские войска лишили ВСУ тыла.