Рогов заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожье Фото: из соцсетей

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что, по предварительным данным, в ходе взрывов в ночь на пятницу, 14 апреля, повредили объект критической энергетической инфраструктуры, расположенный в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

«По предварительной информации, есть четкое попадание в объект критической инфраструктуры энергетического сектора», - сказал глава администрации в эфире телеканала «Соловьев Live», отметив, что при подтверждении данной информации украинским войскам будет тяжело осуществлять переброску личного состава и техники на Запорожское направление.

Напомним, ранее Рогов сообщил о взрывах в Запорожье, отметив, что в зависимости от района города были слышны два или три взрыва. Как писал сайт KP.RU, по его словам, наиболее громко взрывы были слышны в Заводском и Шевченковском районах.