Тихоокеанский флот РФ поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности

Поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе Фото: EAST NEWS

Тихоокеанский флот Российской Федерации в полном составе был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Такое заявление в пятницу, 14 апреля, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, уточнив, что морпехи приведены в высшую степень боевой готовности.

Уточняется, что на данный момент Министерство обороны РФ продолжает практику проведения внезапных проверок для проведения оценки состояния, а также повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению боевых задач.

«Поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе», - заявил глава военного ведомства на совещании с руководящим составом Министерства обороны РФ.

Руководителем проверки назначен главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации адмирал Николай Евменов.

Шойгу также рассказал, что в ходе проверки флоту необходимо будет «отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника».

Напомним, в марте этого года Шойгу проверил работу Министерства обороны РФ по восстановлению инфраструктуры Донбасса.