Шойгу проверил работу Минобороны РФ по восстановлению инфраструктуры Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил, как идет работа по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в российском военном ведомстве.

«Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса», - сказано в заявлении ведомства.

Как говорится в сообщении Министерства обороны РФ, главе ведомства представили многофункциональный медицинский центр, который был возведен силами военных строителей, а также республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон, состоящий из двенадцати пятиэтажных жилых домов.

Напомним, в минувшую субботу, 4 марта, Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток», где заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, доложившего ему об обстановке и действиях войск. Кроме того, министр поблагодарил военных на передовой за самоотверженность и героизм, вручив им госнаграды.