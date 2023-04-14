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НовостиПолитика14 апреля 2023 8:21

Глава парламента Крыма Константинов призвал полностью лишить Украину выхода к Черному морю

По словам Константинова, будущие украинской территории станет предметом больших политических торгов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава парламента Крыма Константинов призвал полностью лишить Украину выхода к Черному морю

Глава парламента Крыма Константинов призвал полностью лишить Украину выхода к Черному морю

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя сделанное накануне заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявил, что Украина вслед за Азовским морем должна быть полностью лишена доступа к Черному морю.

Напомним, днем ранее, 13 апреля, глава украинского внешнеполитического ведомства призвал сделать Черное море демилитаризированными внутренними водами НАТО, выразив при этом сожаления, что у стран Запада нет никакой последовательной стратегии по Черному морю, тогда как такая стратегия всегда была у Москвы.

«Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины - это Россия. А значит, и все Черноморское побережье - наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни тем более жителям Причерноморья», - заявил глава крымского парламента.

Константинов заявил, что будущие украинской территории станет предметом больших политических торгов, исход которых будет зависеть от успеха проведения специальной военной операции.