Глава парламента Крыма Константинов призвал полностью лишить Украину выхода к Черному морю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя сделанное накануне заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявил, что Украина вслед за Азовским морем должна быть полностью лишена доступа к Черному морю.

Напомним, днем ранее, 13 апреля, глава украинского внешнеполитического ведомства призвал сделать Черное море демилитаризированными внутренними водами НАТО, выразив при этом сожаления, что у стран Запада нет никакой последовательной стратегии по Черному морю, тогда как такая стратегия всегда была у Москвы.

«Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины - это Россия. А значит, и все Черноморское побережье - наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни тем более жителям Причерноморья», - заявил глава крымского парламента.

Константинов заявил, что будущие украинской территории станет предметом больших политических торгов, исход которых будет зависеть от успеха проведения специальной военной операции.