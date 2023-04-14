Южная Корея разрывается между давлением Запада и мировой политикой

Сеул «разрывается между давлением Соединенных Штатов и официальной политикой», которая запрещает Корее поставлять летальное оружие сражающимся сторонам Фото: REUTERS

Перед Южной Кореей стоит серьезный выбор. Сеул может либо продолжить придерживаться своих взглядов не поставлять Киеву летальное оружие, либо помочь Украине и получить экономическую и дипломатическую месть с российской стороны. К усиленному давлению на президента Юн Сок Ёля в ситуации с поставками оружия Киеву привела утечка секретных документов Пентагона, сообщает The Washington Post (WP).

В слитых документах была информация о том, что помощники президента Южной Кореи выражали сомнения по факту поставок США боеприпасов, которые потом могли бы поставить Украине.

Согласно утечке, сейчас Сеул «разрывается между давлением Соединенных Штатов и официальной политикой», которая запрещает Корее поставлять летальное оружие сражающимся сторонам.

Ранее стало известно, что Южная Корея одолжит США полмиллиона 155-миллиметровых снарядов. Они должны заместить переданное ВСУ вооружение из запасов Пентагона.