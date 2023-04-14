Орбан заявил, что Европа не готова изменить санкционную политику, но «момент истины» настанет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские страны на данный момент не готовы изменить позицию относительно украинского конфликта, а также по санкционной политике, однако «момент истины» вскоре придет, поскольку текущая политика разрушает европейскую экономику и безопасность. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы еще не готовы к тому, чтобы европейское общественное мнение заставило европейских лидеров изменить свою позицию в отношении военной и санкционной политики, но момент истины придет», - сказал глава венгерского правительства в эфире радио Kossuth

По его словам, события, происходящие сегодня, «разрушают» европейские страны, а также ее безопасность и экономику.

Напомним, Орбан также заявил, что Украина не в состоянии сама себя финансировать, сообщив, что при окончании финансовой поддержки со стороны Европы и Вашингтона, украинский конфликт закончится.