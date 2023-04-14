Премьер-министр Венгрии Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Орбан заявил, что мир находится на пороге «третьей мировой войны» Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина является несуществующей в финансовом плане страной. Такое заявление политик сделал в эфире радио Kossuth.

По его словам, очевиден тот факт, что Украина не в состоянии сама себя финансировать. Премьер-министр указал на огромное падение показателей экономики в стране.

Политик также напомнил, что страны Европы расходуют большое количество средств на то, чтобы оплачивать пенсии граждан Украины, а также содержать госучреждения, объекты здравоохранения и образования в стране. Из-за этого, по мнению Орбана, страдает экономика Европы.

Политик считает, что, когда Европа и США перестанут оказывать Киеву финансовую поддержку, конфликт на Украине завершится.

Как ранее писал сайт KP.RU, совет Евросоюза утвердил финансирование поставок Украине боеприпасов на 1 миллиард евро. Отмечалось, что таким образом общая сумма помощи ЕС Киеву в рамках действия Европейского фонда мира достигла 4,6 миллиарда евро.

Напомним, ранее Орбан заявил, что мир находится на пороге «третьей мировой войны». По его мнению, Запад мог гарантировать России, что Украина не вступит в НАТО и тогда украинский конфликт остался бы локальным, но Брюссель превратил его в общеевропейский.