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НовостиПолитика14 апреля 2023 10:15

Лавров на примере с Косово объяснил двуличие стран Запада

Лавров: Запад ведет двойную игру при попытке народов на самоопределение
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Западные страны привыкли придерживаться определенной стратегии при попытке народов на самоопределение. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы ведомства, Запад принимает решения, исходя из собственных интересов. Это отчетливо заметно в ситуации с Косово.

«Когда они хотят сделать Косово независимым — они акцентируют право народов на самоопределение, но при этом, когда им нужно отрицать такое право для других районов мира — они взывают к территориальной целостности как к абсолютному варианту», - заявил Лавров на пресс-конференции.

Между тем, США пообещали оказать холодный прием главе МИД России Сергею Лаврову во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире передачи «Большая игра».